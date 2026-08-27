به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کیوان کاظمی، تکواندوکار قمی، در رقابت‌های آزاد انتخابی تیم ملی جوانان و بزرگسالان در بخش کیوروگی مردان، با کسب عنوان سومی وزن منهای ۶۷ کیلوگرم، مدال برنز این مسابقات را به دست آورد.

این رقابت‌ها از یکم تا چهارم شهریورماه در محل فدراسیون تکواندو برگزار شد و وزن منهای ۶۷ کیلوگرم با حضور ۱۵۶ تکواندوکار، یکی از شلوغ‌ترین و حساس‌ترین اوزان این دوره بود.

کاظمی پس از استراحت در دور نخست، در مبارزه دوم نماینده قزوین را شکست داد و در ادامه با غلبه بر سه نماینده از کرج و یک نماینده از تهران، پنج پیروزی متوالی را به ثبت رساند و خود را به مراحل پایانی رساند.

نماینده قم در هفتمین مبارزه خود برابر نماینده مازندران شکست خورد و در نهایت با کسب مدال برنز، روی سکوی سوم این رقابت‌ها ایستاد.

نکته قابل توجه درباره عملکرد کاظمی، ادامه رقابت‌های او با وجود شکستگی دست و آسیب‌دیدگی جدی بود؛ مصدومیتی که مانع ادامه مبارزات او نشد و تکواندوکار قمی با حفظ روحیه و ایستادگی تا پایان مسابقات به کار خود ادامه داد.

