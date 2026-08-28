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رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان از معدومسازی لاشه دام توقیفی مبتلا به بیماری سپتیسمی (مسمومیت خونی) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عباس کرمی گفت: لاشه دام که روز گذشته با اخذ دستور مقام قضایی از دادستان عمومی و انقلاب فولادشهر کشف و توقیف شده بود، پس از بررسی کارشناسان دامپزشکی، مبتلا به بیماری سپتیسمی تشخیص داده شد.
وی افزود: با توجه به غیرقابل مصرف بودن این لاشه و احتمال تهدید سلامت عمومی، لاشه دام مطابق ضوابط و مقررات بهداشتی معدوم شد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان با تأکید بر استمرار نظارتهای بهداشتی و برخورد با عرضه فرآوردههای دامی غیرمجاز، از شهروندان خواست هنگام خرید گوشت و فرآوردههای دامی، به مهر دامپزشکی، برچسب بهداشتی و شرایط بهداشتی محل عرضه توجه کنند.
کرمی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به اتاق اصناف، مراجع نظارتی و دستگاههای ذیربط گزارش کنند.