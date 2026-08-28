رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان از معدوم‌سازی لاشه دام توقیفی مبتلا به بیماری سپتی‌سمی (مسمومیت خونی) خبر داد.

معدوم‌سازی لاشه دام مبتلا به مسمومیت خونی در لنجان

معدوم‌سازی لاشه دام مبتلا به مسمومیت خونی در لنجان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عباس کرمی گفت: لاشه دام که روز گذشته با اخذ دستور مقام قضایی از دادستان عمومی و انقلاب فولادشهر کشف و توقیف شده بود، پس از بررسی کارشناسان دامپزشکی، مبتلا به بیماری سپتی‌سمی تشخیص داده شد.

وی افزود: با توجه به غیرقابل مصرف بودن این لاشه و احتمال تهدید سلامت عمومی، لاشه دام مطابق ضوابط و مقررات بهداشتی معدوم شد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان با تأکید بر استمرار نظارت‌های بهداشتی و برخورد با عرضه فرآورده‌های دامی غیرمجاز، از شهروندان خواست هنگام خرید گوشت و فرآورده‌های دامی، به مهر دامپزشکی، برچسب بهداشتی و شرایط بهداشتی محل عرضه توجه کنند.

کرمی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به اتاق اصناف، مراجع نظارتی و دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش کنند.