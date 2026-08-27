روزنامه ایندیپندنت در تازه‌ترین تحلیل خود، وضعیت فشار آمریکا بر ایران را «سناریویی تکراری» توصیف کرد و مدعی شد که واشنگتن در تشدید محاصره اقتصادی علیه تهران با بن‌بست مواجه شده و ابزارهای فشارش در حال اتمام است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این تحلیل به بررسی موانع پیش روی دولت آمریکا پرداخته و تأکید می‌کند که استراتژی‌های پیشین واشنگتن برای فشار حداکثری، دیگر کارایی لازم را ندارند. به باور این روزنامه، محدودیت‌های اقتصادی آمریکا به نقطه‌ای رسیده‌اند که دیگر فضای زیادی برای تشدید محاصره باقی نمانده و کارت‌های فشار آمریکا علیه ایران رو به اتمام است.

(گزارش حسن همتی فر)