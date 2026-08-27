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مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از ثبت نصاب جدید در تولید و انتقال گاز، توسعه شرکتهای کارور و اجرای طرحهای گسترده بهینهسازی مصرف خبر داد و گفت: با وجود محدودیتها، سرمای شدید و آسیب به تأسیسات گازی، پایداری شبکه گاز کشور حفظ شد.
سعید توکلی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با تشریح مهمترین دستاوردهای صنعت گاز در دولت چهاردهم گفت: در اوج مصرف زمستان سال گذشته، تولید و تزریق گاز شیرین به شبکه به رکورد ۸۸۲ میلیون مترمکعب در روز رسید.
وی با اشاره به سرمای گسترده زمستان ۱۴۰۳ افزود: با وجود استمرار ۷۳ روزه سرما و شدت بالای آن، شبکه گاز کشور پایداری مناسبی داشت و اقدامات متعددی برای افزایش ظرفیت انتقال گاز انجام شد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: در یکی از خطوط انتقال که ظرفیت اسمی آن ۱۱۰ میلیون مترمکعب بود، توان انتقال تا ۱۳۵ میلیون مترمکعب افزایش یافت. همچنین در دو خط موازی، امکان انتقال روزانه ۲۷۰ میلیون مترمکعب گاز از جنوب به شمال کشور فراهم شد.
انعقاد ۱۰۳ قرارداد با شرکتهای کارور
توکلی یکی از مهمترین اقدامات دولت چهاردهم را اجرای طرح شرکتهای کارور عنوان کرد و گفت: این موضوع در قانون برنامه هفتم پیشرفت بهعنوان یک الزام قانونی مطرح شده و تاکنون ۱۰۳ قرارداد با شرکتهای کارور در هر ۳۱ استان کشور منعقد شده است.
به گفته وی، شرکتهای کارور بهعنوان واسطه میان تولیدکننده و مصرفکننده، ظرفیتهای کاهش مصرف گاز را در بخشهای خانگی، صنعتی، کشاورزی و نانواییها شناسایی و اجرایی میکنند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به نمونههای موفق این طرح اظهار کرد: در برخی نانواییهای صنعتی، استفاده از فناوریهای جدید علاوه بر ارتقای کیفیت پخت، میتواند مصرف گاز را حدود ۷۰ درصد کاهش دهد.
وی همچنین درباره صنعت آجر گفت: در روشهای سنتی تولید آجر، برای تولید هر تن آجر حدود ۳۰۰ مترمکعب گاز مصرف میشد، اما در روشهای نوین و تونلی این میزان به حدود ۳۰ مترمکعب کاهش یافته است.
هدفگذاری برای صرفهجویی یک میلیارد مترمکعب گاز
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از هدفگذاری برای صرفهجویی حدود یک میلیارد مترمکعب گاز از طریق شرکتهای کارور در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این میزان تقریباً معادل تولید روزانه یک قطعه پارس جنوبی در یک دوره ۴۰ روزه است.
توکلی افزود: گاز صرفهجوییشده میتواند از طریق سازوکار گواهی صرفهجویی در بورس عرضه شود و صنایع با خرید آن، این ظرفیت را در بخش مولد اقتصاد به کار گیرند.
صرفهجویی ۸۵۵ میلیون مترمکعبی با سه طرح بهینهسازی
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اجرای سه طرح اساسی در حوزه مدیریت مصرف را از دیگر اقدامات مهم شرکت ملی گاز دانست و گفت: بهسازی موتورخانهها، هوشمندسازی موتورخانهها و تعویض بخاریهای کمبازده با بخاریهای پربازده تاکنون حدود ۸۵۵ میلیون مترمکعب صرفهجویی ایجاد کرده است.
به گفته توکلی، در این طرحها حدود ۱۲۹ هزار موتورخانه بهسازی و نزدیک به ۳ هزار موتورخانه هوشمندسازی شده و حدود ۱۶۰ هزار بخاری کمبازده با تجهیزات پربازده جایگزین شده است.
بازگشت ۹۵ تا ۱۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت تولید تا پیش از زمستان
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره آثار آسیبهای واردشده به تأسیسات گازی کشور نیز گفت: در ۲۷ اسفند، چهار پالایشگاه کشور به دست دشمن صهیونی - آمریکایی آسیب دیدند و بیش از ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز از دست رفت.
توکلی افزود: با برنامهریزی انجامشده در وزارت نفت و مدیریت یکپارچه بازسازی، پیشبینی میشود تا پیش از آغاز فصل سرد، حدود ۹۵ تا ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت به شبکه بازگردد؛ با این حال، همچنان بخشی از ظرفیت ازدسترفته باقی خواهد ماند و مدیریت مصرف برای عبور از زمستان اهمیت ویژهای دارد.
احتمال افزایش تنش گازی در استانهای شمالی
وی با اشاره به تمرکز حدود ۷۶ درصد منابع گازی کشور در مناطق جنوبی و فراساحلی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مصرف گاز در استانهای شمالی کشور انجام میشود و انتقال گاز از مناطق تولیدکننده جنوب به این استانها، بهویژه در فصل سرد، فرآیندی پیچیده است.
توکلی تأکید کرد: با توجه به کاهش بخشی از ظرفیت تولید، احتمال بروز تنش گازی در استانهای شمالی نسبت به سالهای گذشته بیشتر است و همکاری مردم در مدیریت مصرف میتواند نقش مهمی در پایداری شبکه داشته باشد.
گازرسانی پایدار با وجود آسیب گسترده به تأسیسات
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به شرایط جنگی سال گذشته اظهار کرد: با وجود وارد شدن آسیبهای جدی به زیرساختهای انرژی و از دست رفتن بیش از ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت تولید، شبکه انتقال گاز کشور دچار اختلال نشد.
وی افزود: در روز ۲۷ اسفند، با وجود استمرار سرما در برخی استانها، گازرسانی پایدار ادامه داشت و «یک شعله در خانههای کشور خاموش نشد»؛ نیروگاهها و بخش عمده صنایع نیز به فعالیت خود ادامه دادند.
اصلاح تعرفه و افزایش قبوض برخی مشترکان
وی درباره افزایش قبوض برخی مشترکان نیز توضیح داد: اصلاح تعرفه گاز در اختیار شرکت ملی گاز و وزارت نفت نیست و بر اساس مصوبات دولت انجام میشود. در سال گذشته ساختار تعرفه از ۱۲ پله به چهار پله تغییر کرد.
به گفته توکلی بیش از ۹۸.۵ درصد مشترکان در سه پله نخست قرار دارند و پله چهارم مربوط به کمتر از ۱.۵ درصد مشترکان است که سهمی بیش از ۵.۵ درصد از مصرف گاز کشور دارند.
وی برخی عوامل افزایش شدید مصرف را استفاده از انشعابهای غیرمجاز، فعالیتهای اقتصادی و گلخانهای با تعرفه خانگی، تجهیزات گرمایشی قدیمی، خانههای بزرگ با مصرف بالا و ضعف عایقبندی ساختمانها عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد مشترکانی که نسبت به قبض خود اعتراض دارند، میتوانند از طریق سامانه شرکت ملی گاز درخواست بررسی و رسیدگی ثبت کنند.
شناسایی ۱۷ هزار مورد سرقت گاز
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین از شناسایی و جمعآوری نزدیک به ۱۷ هزار مورد انشعاب غیرمجاز و سرقت گاز خبر داد و گفت: بخشی از این موارد مربوط به استفاده غیرمجاز برای تأمین انرژی استخراج رمزارزها و بخشی نیز مربوط به باغها و ساختوسازهای خارج از بافت شهری است.
وی از مردم خواست موارد مشکوک را از طریق سامانه امداد گاز ۱۹۴ گزارش کنند.
توصیه به رعایت دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از مردم خواست در فصل سرد، دمای منازل را در محدوده استاندارد آسایش، یعنی حدود ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد تنظیم کنند و از گرمایش فضاهای غیرضروری خودداری کنند.
وی استفاده از پنجرههای دوجداره، پردههای ضخیم، درزگیرها و رعایت الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را از دیگر راهکارهای کاهش مصرف دانست.
توکلی گفت: مجموعه اقدامات کوچک و اصلاحات تدریجی میتواند در مجموع تأثیر قابل توجهی بر پایداری شبکه داشته باشد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان تأکید کرد: با توجه به افزایش احتمال تنش گازی در فصل سرد، مدیریت مصرف و همکاری مشترکان، بهویژه در بخش خانگی و تجاری، مهمترین عامل برای حفظ پایداری شبکه گاز کشور خواهد بود.