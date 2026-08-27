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تولیدکننده مولیبدن در ایران گفت: افزایش قیمت مولیبدن تا ۳۳ دلار در هر پوند و محدودیتهای عرضه جهانی فرصتی برای تقویت تولید و صادرات ایران فراهم کرده است.
حسن باقرپور، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ مولیبدن عمدتاً به عنوان محصول جانبی معادن مس تولید میشود و در تولید فولاد نقش مهمی دارد.
بر این اساس نقش مولیبدن در فولاد، سختی و استحکام کششی آن را افزایش و خطر ایجاد حفره در فولاد را کاهش میدهد. این عنصر معمولاً در مقادیر کمی مانند بین ۰.۲ تا ۱۰ درصد به فولاد اضافه میشود و تأثیرات زیادی بر ساختار و عملکرد فولاد دارد.
به گفته آقای باقرپور، این ماده معدنی در فناوری انرژیهای تجدیدپذیر و صنایع دفاعی جزو مواد حیاتی به شمار میرود و همزمان با رشد تقاضا، قیمت این فلز در سال ۲۰۲۶ بهطور چشمگیری افزایش یافته است؛ معاملات آتی اکسید مولیبدن از حدود ۲۱ دلار به ۳۳ دلار به ازای هر پوند در ماه اوت صعود کرد.
وی افزود: تصمیم چین در فوریه ۲۰۲۵ برای اعمال کنترل صادراتی بر پودر مولیبدن نیز فشار قابلتوجهی بر عرضه جهانی وارد کرده است.
باقرپور با اشاره به اینکه آمارهای بینالمللی نشان میدهد تولید جهانی مولیبدن در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۶۰ هزار تن رسیده که نسبت به ۲۵۶ هزار تن در ۲۰۲۴ رشد اندکی را نشان میدهد گفت: این ماده عمدتاً از پنج کشور برتر تأمین میشود و چین با اختلاف چشمگیر، بزرگترین تولیدکننده و دارنده بیشترین ذخایر است؛ تولید چین در ۲۰۲۵ معادل ۹۷ هزار تن گزارش شده و ذخایر شناساییشده آن حدود ۷.۸ میلیون تن برآورد شده است.
این تولیدکننده مولیبدن در ایران گفت: شیلی با تولید تقریبی ۴۲ هزار تن در سال ۲۰۲۵، مقام دوم را در تولید مولیبدن دارد؛ مولیبدن شیلی عمدتاً بهصورت محصول جانبی استخراج مس و از طریق عملیاتهای دولتی تأمین میشود. آمریکا، پرو، مکزیک، ارمنستان، قزاقستان، مغولستان، ایران و کانادا در ردههای سوم تا دهم تولیدکنندگان جهانی قرار گرفتهاند.
باقرپور افزود: کشور ایران که هم تولیدکننده و هم مصرفکننده مولیبدن است میتواند با مدیریت زنجیره تأمین (افزایش بازیافت، توسعه ظرفیت تولید داخلی مستقل از تولید مس، و جلب سرمایهگذاری برای معادن جدید) و پیگیری دیپلماسی تجاری برای کاهش تنگناهای صادراتی، راهکارهای کلیدی بهشمار میآیند.