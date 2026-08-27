انتقاد امانی از وضعیت دکلهای آنتن در پایتخت
عضو شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت دکلهای آنتن در سطح شهر تهران گفت: باید همه اپراتورها از یک آنتن استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
ناصر امانی تصریح کرد: اکثر اپراتورها باید از یک آنتن استفاده کنند تا این همه آنتن نیاز نباشد روی بام ساختمان های مردم نصب کنیم و مساله دیگر اینکه حق شهر را از اپراتورها باید گرفته شود.
وی با بیان اینکه این دو موضوع در زمره وظایف شرکت "ارتباط مشترک شهر" بوده اما هر دو
وظیفه در حال حاضر معطل مانده است، افزود: شرکت ارتباط مشترک شهر با دو هدف ساماندهی آنتنها و استفاده مشترک اپراتورها از دکلهای مخابراتی و همچنین دریافت حقوق شهر از اپراتورها و کسب درآمد برای شهرداری ایجاد شد اما در این دوره نه ساماندهی خوبی صورت گرفته و نه درآمد مناسبی برای شهر و شهرداری از این محل کسب شده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در صحن شورای شهر همه اعضا معترض بودند. حتی بعضی از آقایان پیشنهاد دادند که اصلاً ما این شرکت را جمع کنیم و کار را واگذار کنیم به سازمان فناوری اطلاعات. در حال حاضر قرار شد که در مناطق جمعبندی این بحثها را انجام گیرد و کتبی به شهردار تهران ابلاغ شود که یک فکری برای وضعیت دکلهای آنتنها در شهر تهران کنند.
وی با بیان اینکه من معتقد به جمعآوری شرکت نیستم ، گفت: معتقدم این شرکت باید قوی مدیریت و مقتدر شود و یک مدیرعامل با سابقه که نسبت به مسائل شهری آشنایی و تسلط کامل داشته باشد در رأس این شرکت قرار بگیرد که وقتی یک تصمیمی میگیرد و یک مجوزی میخواهد صادر بکند، همه این ابعاد را در نظر بگیرد.