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وی با بیان اینکه این دو موضوع در زمره وظایف شرکت "ارتباط مشترک شهر" بوده اما هر دو وظیفه در حال حاضر معطل مانده است، افزود: شرکت ارتباط مشترک شهر با دو هدف ساماندهی آنتن‌ها و استفاده مشترک اپراتور‌ها از دکل‌های مخابراتی و همچنین دریافت حقوق شهر از اپراتور‌ها و کسب درآمد برای شهرداری ایجاد شد اما در این دوره نه ساماندهی خوبی صورت گرفته و نه درآمد مناسبی برای شهر و شهرداری از این محل کسب شده است. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ناصر امانی تصریح کرد: اکثر اپراتور‌ها باید از یک آنتن استفاده کنند تا این همه آنتن نیاز نباشد روی بام ساختمان های مردم نصب کنیم و مساله دیگر اینکه حق شهر را از اپراتور‌ها باید گرفته شود.وی با بیان اینکه این دو موضوع در زمره وظایفوظیفه در حال حاضر معطل مانده است، افزود:

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در صحن شورای شهر همه اعضا معترض بودند. حتی بعضی از آقایان پیشنهاد دادند که اصلاً ما این شرکت را جمع کنیم و کار را واگذار کنیم به سازمان فناوری اطلاعات. در حال حاضر قرار شد که در مناطق جمع‌بندی این بحث‌ها را انجام گیرد و کتبی به شهردار تهران ابلاغ شود که یک فکری برای وضعیت دکل‌های آنتن‌ها در شهر تهران کنند.

وی با بیان اینکه من معتقد به جمع‌آوری شرکت نیستم ، گفت: معتقدم این شرکت باید قوی مدیریت و مقتدر شود و یک مدیرعامل با سابقه که نسبت به مسائل شهری آشنایی و تسلط کامل داشته باشد در رأس این شرکت قرار بگیرد که وقتی یک تصمیمی می‌گیرد و یک مجوزی می‌خواهد صادر بکند، همه این ابعاد را در نظر بگیرد.