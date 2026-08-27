

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ «محمد افشار» گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با سرقت و ارتقای امنیت محلات، مأموران کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان حین گشت‌زنی هدفمند در محدوده بلوار کوهک و خیابان علیمرادی، به یک دستگاه موتورسیکلت طرح کلیک مشکی‌رنگ با ۲ سرنشین مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران برای بررسی بیشتر به موتورسیکلت نزدیک شدند، اما ۲ سرنشین آن به محض مشاهده مأموران اقدام به فرار کردند که تیم گشت با اجرای طرح مهار و پس از دقایقی تعقیب و گریز، موفق شد موتورسیکلت را در آزادراه کرج متوقف و هر ۲ متهم را دستگیر کند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: پس از انتقال متهمان به کلانتری و آغاز تحقیقات تخصصی، مأموران با بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته مربوط به سرقت‌های روز‌های گذشته دریافتند این ۲ نفر همان سارقان سریالی دوچرخه در محدوده شهرک گلستان هستند.

سرهنگ افشار تصریح کرد: متهمان در ادامه تحقیقات، محل اختفای بخشی از دوچرخه‌های مسروقه را به مأموران نشان دادند که در بازرسی از این محل، ۳ دستگاه دوچرخه سرقتی کشف و ضبط شد.

وی افزود: متهمان در جریان تحقیقات به ارتکاب جرم اعتراف کرده و اظهار داشتند تاکنون ۲۰ دستگاه دوچرخه را در نقاط مختلف شهرک گلستان سرقت کرده و اموال مسروقه را به چند مالخر با هویت و محل مشخص فروخته‌اند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و با راهنمایی متهمان، مخفیگاه مالخران را شناسایی کرده و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، ۴ مالخر را که در محل حضور داشتند دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه مالخران نیز ۵ دستگاه دوچرخه مسروقه کشف و ضبط شد که با احتساب اموال کشف‌شده از سارقان، در مجموع ۸ دستگاه دوچرخه سرقتی از اعضای این شبکه کشف شد.