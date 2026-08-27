رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در جنگ رمضان معتبرسازی تهدیدات ایران، آمریکا را مستاصل کرد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ابراهیم عزیزی در سلسله نشست‌های جهاد تبیین در حرم شاهچراغ ع ضمن تشریح ابعاد گسترده جنگ دشمن علیه ایران اظهار داشت: دستاورد بزرگ جنگ رمضان معتبر سازی تهدیدات ایران بود که آمریکا را به شدت مستاصل کرد.

او توضیح داد: ایران تهدیدات خود را در قبال دشمنان خویش در جنگ‌های اخیر معتبر کرد چراکه هر تهدیدی را اعلام نمود عملی کرد و دنیا فهمید که ایران اگر تهدید کند، تنها یک حرف نیست بلکه ان تهدید دقیقا عملی می‌شود.

عزیزی با بیان اینکه تعریف امنیت پس از جنگ دشمن علیه ایران در منطقه عوض شده است، افزود: کشور‌های منطقه متوجه شدند که آمریکا برای آنها امنیت نخواهد آورد و به نوعی تعریف امنیت در منطقه تغییر کرد.

او با بیان اینکه ایجاد جنگ مجدد برای آمریکا سخت و هزینه بردار است، خاطرنشان کرد: کشور‌های منطقه در جنگ‌های اخیر تمامی امکانات خویش را در اختیار آمریکا قرار دادند، اما امروز این وضعیت تغییر کرده و آمریکا شاهد افول قدرت‌های منطقه‌ای خویش است و همین مساله جنگ مجدد را برای این کشور سخت کرده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: آمریکا روزگاری به دنبال تسلیم و تجزیه و براندازی ایران بود، اما امروز به باز کردن تنگه هرمز رضایت داده و این یعنی افول اهداف آمریکا در قبال ایران و مشخص است که آنها کم آورده‌اند.

عزیزی همچنین در پایان با تاکید بر انسجام بیش از پیش جبهه مقاومت گفت: در جنگ فرسایشی ایران متکی به سرزمین اصلی است، اما آمریکا روی آب است و همین مساله فشار‌های روحی و روانی زیادی را به نیرو‌های آنها وارد کراه است.