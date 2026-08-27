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مدیرکل هواشناسی خوزستان از افزایش دمای هوا در استان خبر داد و گفت: دما در روزهای شنبه و یکشنبه به ۴۹ و ۵۰ درجه خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمدسبزهزاری گفت: از روز دوشنبه روند کاهش دما در خوزستان آغاز میشود و تا اواسط وقت فردا نیز جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و تا حدودی شمالی استان خواهد شد.
وی افزود: از اواسط روز جمعه تا اوایل هفته آینده، افزایش رطوبت بیشتر در مناطق و سواحل جنوب شرقی استان پیشبینی میشود.
سبزهزاری ادامه داد: تا فردا با توجه به بالا بودن شاخصهای ناپایداری، ابرناکی در بیشتر نقاط استان، رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط تا تندباد لحظهای در برخی مناطق، بهویژه ارتفاعات شمالی و شرقی، دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: احتمال وقوع گردوخاک محلی و موقتی در مناطق جنوبی و مرکزی نیز وجود دارد و وزش باد در مناطق شمالغربی، غربی، جنوبی و مرکزی در روز جمعه گاهی نسبتاً شدید خواهد بود.
در شبانهروز گذشته، آبادان با دمای ۴۸.۶ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با دمای ۲۷.۶ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط خوزستان گزارش شدهاند.