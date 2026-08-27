

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از صدور ۷ پروانه بهره‌برداری گردشگری کشاورزی و اعطای ۳ موافقت اولیه برای متقاضیان این حوزه در استان، خبر داد.

مهدی اسحاقی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مازندران در حوزه گردشگری کشاورزی گفت: این نوع گردشگری با تکیه بر ظرفیت‌های روستایی، باغی و تولیدی استان می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی توانمندی‌های بخش کشاورزی، ایجاد فرصت‌های جدید درآمدی و تقویت اقتصاد جوامع محلی باشد.

او افزود: گردشگری کشاورزی شامل فعالیت‌هایی در مزارع، باغات، گلخانه‌ها، دامداری و دامپروری، شیلات و سایر بخش‌های مرتبط با تولیدات کشاورزی است و امکان ارائه تجربه‌های آموزشی و تفریحی به گردشگران را فراهم می‌کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، ادامه داد: توسعه گردشگری کشاورزی در استان علاوه بر ایجاد تنوع در محصولات گردشگری، می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های روستاها، افزایش ماندگاری گردشگران، ایجاد اشتغال و تقویت درآمد بهره‌برداران بخش کشاورزی کمک کند.

گردشگری کشاورزی یکی از انواع نوین گردشگری و مبتنی بر فعالیت‌های کشاورزی است که در جهت رسیدن به توسعه روستایی و ایجاد درآمد پایدار و حفظ سنت‌های کهن روستایی مورد توجه قرار گرفته است.