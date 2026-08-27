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سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت از شناسایی و پلمب یک کارگاه غیرمجاز تولید و بستهبندی محصولات بهداشتی در محدوده نارمک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ «صادق ضرونی» در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در پی دریافت اخبار و اطلاعات درباره فعالیت یک کارگاه غیرمجاز تولید و بستهبندی محصولات بهداشتی و در اجرای دستور مقام قضایی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۲۷ نارمک قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام بررسیهای لازم و شناسایی محل، ساعت ۱۸:۳۰ روز گذشته با هماهنگی مقام قضایی به این کارگاه مراجعه کردند که در جریان بازرسی مشخص شد محل مذکور بهصورت غیرمجاز برای تولید و بستهبندی محصولات بهداشتی با استفاده از عناوین و برندهای جعلی مورد استفاده قرار میگیرد.
سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: مأموران در این عملیات ۲ متهم را دستگیر کردند و در بازرسی از محل، حدود ۲ هزار قلم انواع شامپو، ماسک مو و کرم آبرسان به همراه ظروف و لیبلهای جعلی، مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده در فرآیند تولید و بستهبندی را کشف و ضبط کردند.
سرهنگ ضرونی تصریح کرد: تعدادی محصول آماده عرضه نیز در این کارگاه کشف و توقیف شد و بررسیهای اولیه نشان داد محصولات تولیدشده فاقد مجوزهای قانونی لازم بوده و با استفاده از عناوین و علائم تجاری جعلی برای عرضه در بازار آماده میشدند.
وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با فعالیتهای غیرمجاز و تهدیدکننده سلامت شهروندان خاطرنشان کرد: متهمان به اتهام تولید و عرضه غیرمجاز محصولات بهداشتی، جعل و استفاده از علائم تجاری و عرضه کالای تقلبی دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به همراه اقلام مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: محل فعالیت این کارگاه نیز برابر دستور مقام قضایی پلمب شد و تحقیقات برای شناسایی ابعاد دیگر فعالیت این واحد غیرمجاز و نحوه توزیع محصولات تولیدشده همچنان ادامه دارد.
سرهنگ ضرونی در پایان از شهروندان خواست هنگام خرید محصولات بهداشتی، به مشخصات درجشده روی بستهبندی، اصالت کالا و مجوزهای قانونی توجه ویژه داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه تولید یا عرضه محصولات تقلبی و غیرمجاز، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند.