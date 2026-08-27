به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، علیرضا لطفی با اشاره به آغاز طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از چهارم شهریور گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور در کرمانشاه آغاز شده و تا یازدهم مهر ادامه خواهد داشت.

وی از فعالیت ۱۵ تیم نظارتی در این طرح شامل دو تیم در کرمانشاه و ۱۳ تیم در سایر شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: نظارت‌ها فقط محدود به مرکز استان نبوده و بازار بازگشایی مدارس در تمامی شهرستان‌های استان رصد می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه کیف و کفش، پوشاک مدارس، نوشت‌افزار، شهریه مدارس، تعرفه سرویس مدارس را از مهمترین مواردی اعلام کرد که در طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس رصد می‌شود.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را با سامانه‌های ۱۲۴ و یا ۱۳۵ در میان بگذارند.