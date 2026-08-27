ویزر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد از یک مجموعه تفریحی کارگری بازدید کرد و عملیات ساخت یک سایت PC2 را کلنگ زد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ طرح ساخت سایت PC۲ یاسوج یکی از ۹ طرح احداث سایت ارتباطی استان کهگیلویه و بویراحمد است که در مجموع قابلیت اتصال ۵۷۶ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۲۱۰۰ نفر را به شبکه ملی اطلاعات فراهم می‌کند.



با تامین اعتبارات و حمایت‌های انجام‌شده عملیات احداث سایت، تکمیل و مقاوم‌سازی بنای سایت و تجهیز آن در دستور کار قرار گرفته است.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه این سفر امروز پنجشنبه ۵ شهریور همچنین از یک طرح در حال تکمیل کارگری نیز بازدید کرد.



وزیر کار ضمن بازدید از این مجموعه تفریحی کارگری جویای پیشرفت پروژه و زمان اتمام آن شد و دستور ساخت و تکمیل هرچه سریع‌تر بنای این طرح را صادر کرد.