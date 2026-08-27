

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بهزاد برارزاده در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های هفته دولت در رامسر گفت: از مجموع ۱۶ طرح آبرسانی این شهرستان، ۶ طرح با اعتباری بالغ بر ۵۹۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که شامل اجرای ۱۸.۵ کیلومتر خط انتقال، اصلاح و توسعه ۳ کیلومتر شبکه توزیع، احداث ۵ باب مخزن ذخیره با ظرفیت مجموع ۷۷۰ مترمکعب و بهره‌برداری از ۵ دهنه چشمه با دبی مجموع ۹ لیتر در ثانیه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران افزود: ۱۰ طرح دیگر نیز با اعتباری بالغ بر ۷۸۵ میلیارد ریال در شهرستان رامسر وارد مرحله آغاز عملیات اجرایی شده است.

او اجرای این طرح‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های تأمین و انتقال آب و ارتقای پایداری شبکه آبرسانی شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

برارزاده با اشاره به گردشگرپذیری رامسر و افزایش جمعیت شناور شهرستان در ایام مختلف سال، تأمین و تقویت زیرساخت‌های آبرسانی را از اولویت‌های مهم آبفا برشمرد و اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها ظرفیت و پایداری تأسیسات آبرسانی شهرستان را ارتقا داده و زمینه تأمین آب پایدار برای مردم و مسافران را فراهم می‌کند.

مسلم قبادیان، فرماندار رامسر نیز با قدردانی از تلاش‌های شرکت آب و فاضلاب مازندران در اجرای طرح‌های آبرسانی گفت: با توجه به جمعیت و گردشگرپذیری رامسر، تقویت زیرساخت‌های آبرسانی نقش مهمی در پاسخگویی به نیاز‌های مردم و مسافران دارد و اجرای این طرح‌ها گامی مؤثر در ارتقای خدمات و زیرساخت‌های شهرستان است.