مردم مازندران در شب ۱۷۹ با حضور در تجمعات مردمی، بار دیگر صحنه‌هایی از همدلی، انسجام و ایستادگی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حضور مردم نشان می‌دهد در روز‌های دشوار، مردم همچنان پای کار کشور و آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

شب که از راه می‌رسد، خیابان‌های شهر‌های مازندران تنها شاهد رفت‌وآمد‌های معمول نیستند؛ اینجا مردم مبعوث شده گرد هم می‌آیند تا یک پیام روشن را روایت کنند؛ پیام همدلی، مقاومت و همراهی. در شب ۱۷۹، حضور مردم در تجمعات مختلف استان با قدرت ادامه یافت و خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف جامعه در کنار یکدیگر ایستادند تا نشان دهند پیوند مردم با یکدیگر و دغدغه‌های مشترکشان همچنان پابرجاست.

این تجمعات، فراتر از یک حضور جمعی، به روایتی از همبستگی مردمی تبدیل شده است؛ روایتی که هر شب در گوشه‌ای از مازندران تکرار می‌شود و جلوه‌های تازه‌ای از اتحاد و همراهی مردم را به تصویر می‌کشد.