گروه جهادی با سفر به جرقویه خدمات چشم پزشکی رایگان به مددجویان کمیته امداد ارائه دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رسول شفیعی مدیر اداره‌ی کمیته امداد بخش مرکزی شهرستان جرقویه گفت: ۴۶۰ نفر از مددجویان و افراد کم بضاعت بخش مرکزی در این طرح تحت معاینه‌ی چشم پزشکی قرار گرفتند و خدمات درمانی به آنها ارائه شد.

حسین جمشیدی مدیر اداره کمیته امداد بخش جرقویه علیا نیز گفت: در بخش جرقویه علیا بیش از ۳۸۰ نفر مراجعه جهت دریافت خدمات رایگان چشم پزشکی ثبت شده است.

این اردوی جهادی تخصصی چشم پزشکی دو روزه (یک روز در بخش مرکزی و یک روز در بخش جرقویه علیا) را قرارگاه جهادی حاج عبداله والی و با مشارکت گروه تخصصی جهادی چشم پزشکی کیمیاگران در شهرستان جرقویه برگزار کردند.

در این اردو در مجموع ۸۴۰ نفر توسط یک متخصص چشم پزشکی معاینه و خدمات بینایی سنجی و ارائه‌ی عینک رایگان توسط دو کارشناس انجام شد و بیش از ۶۷۰ عینک رایگان به مددجویان داده شده است.