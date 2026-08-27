مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده روند افزایش دما از فردا می‌باشد، که سبب وقوع دما‌ی ۴۹ و ۵۰ درجه در روز‌های شنبه و یکشنبه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان کرد: از روز دوشنبه بتدریج شاهد روند کاهش دما خواهیم بود. تا اواسط وقت فردا جریانات مرطوب جنوبی همچنان سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و تا حدودی شمالی استان می‌شود. از اواسط روز جمعه تا اوایل هفته آینده افزایش رطوبت به مناطق و سواحل جنوب شرقی محدود خواهد شد.

وی افزود : تا فردا با توجه به بالابودن شاخص‌های ناپایداری، ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار‌های پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای دربرخی از مناطق استان بویژه ارتفاعات شمالی و شرقی و احتمال وقوع گرد و خاک محلی و موقتی در مناطق جنوبی و مرکزی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : طی فردا وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی و مرکزی بصورت متوسط گاهی نسبتا شدید پیش بینی می‌شود، لذا احتمال برخاستن گرد و خاک موقتی نیز در این مناطق وجود دارد.

در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۴۸.۶ و ایذه با دمای ۲۷.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۲ و کمینه دمای ۳۳.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.