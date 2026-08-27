به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کامران فرمان‌پور در کارگاه آموزشی مدیریت و اطفای حریق جنگل‌های زاگرس که ۳ و ۴ شهریورماه با حضور مدیران و فعالان محیط زیستی هشت استان زاگرس‌نشین در لرستان برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این کارگاه، انتقال تجربیات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای حفاظت بهتر از جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی زاگرس است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به جایگاه ویژه این استان در زاگرس، بیان کرد: حدود ۳۰ درصد جنگل‌های زاگرس در لرستان قرار دارد که معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عرصه جنگلی است. وی گفت:همچنین از مجموع عرصه‌های طبیعی استان، حدود ۴۶۰ هزار هکتار تحت مدیریت محیط زیست قرار دارد.

فرمان‌پور با اشاره به تنوع زیستی لرستان، عنوان کرد: این استان با دارا بودن یک‌هزار و ۷۶۰ گونه گیاهی و گونه‌های منحصر به فرد جانوری، حدود ۳۰ درصد تنوع زیستی زاگرس را در خود جای داده و به عنوان یکی از ذخایر مهم ژنتیکی این منطقه شناخته می‌شود.

وی با بیان اینکه لرستان امسال در زمینه کنترل آتش‌سوزی‌ها عملکرد مطلوبی داشته است، گفت: در مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان شاهد کاهش ۹۵ درصدی حریق بوده‌ایم و در مجموع سطح استان نیز حدود ۸۰ درصد کاهش حریق ثبت شده است.