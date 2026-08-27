دریاچه گهر در مسیر ثبت جهانی کنوانسیون رامسر
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به پیگیری ثبت جهانی تالاب کوهستانی گهر در کنوانسیون رامسر گفت: در صورت فراهم شدن شرایط، این اثر ارزشمند میتواند به عنوان دومین اثر ثبت شده لرستان در این حوزه معرفی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کامران فرمانپور در کارگاه آموزشی مدیریت و اطفای حریق جنگلهای زاگرس که ۳ و ۴ شهریورماه با حضور مدیران و فعالان محیط زیستی هشت استان زاگرسنشین در لرستان برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این کارگاه، انتقال تجربیات و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی برای حفاظت بهتر از جنگلها و عرصههای طبیعی زاگرس است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به جایگاه ویژه این استان در زاگرس، بیان کرد: حدود ۳۰ درصد جنگلهای زاگرس در لرستان قرار دارد که معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عرصه جنگلی است. وی گفت:همچنین از مجموع عرصههای طبیعی استان، حدود ۴۶۰ هزار هکتار تحت مدیریت محیط زیست قرار دارد.
فرمانپور با اشاره به تنوع زیستی لرستان، عنوان کرد: این استان با دارا بودن یکهزار و ۷۶۰ گونه گیاهی و گونههای منحصر به فرد جانوری، حدود ۳۰ درصد تنوع زیستی زاگرس را در خود جای داده و به عنوان یکی از ذخایر مهم ژنتیکی این منطقه شناخته میشود.
وی با بیان اینکه لرستان امسال در زمینه کنترل آتشسوزیها عملکرد مطلوبی داشته است، گفت: در مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان شاهد کاهش ۹۵ درصدی حریق بودهایم و در مجموع سطح استان نیز حدود ۸۰ درصد کاهش حریق ثبت شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان مهمترین عامل این موفقیت را تغییر رویکرد در مدیریت حریق دانست و تصریح کرد: صرف برگزاری جلسات و نشستها نمیتواند مشکل را حل کند، بلکه باید اقدامات عملیاتی و خروجیمحور دنبال شود؛ به همین دلیل از سال گذشته برنامههای گستردهای برای آموزش و تجهیز جوامع محلی، تشکلهای محیط زیستی، دهیاریها و شوراهای مناطق تحت مدیریت اجرا شد.
فرمانپور ادامه داد: تجهیزات انفرادی اطفای حریق، دمندهها و امکانات مورد نیاز در اختیار جوامع محلی و فعالان محیط زیستی قرار گرفت و محیطبانان استان نیز به تجهیزات مناسب مجهز شدند که مجموعه این اقدامات نقش مهمی در کاهش حریقها داشت.
وی با قدردانی از همکاری فرمانداران، مدیریت بحران، دهیاریها، شوراها و تشکلهای محیط زیستی، گفت: تغییر نگاه مردم و مشارکت جوامع محلی یکی از مهمترین عوامل موفقیت در کاهش آتشسوزیها بوده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان همچنین از پیگیری ثبت جهانی تالاب کوهستانی گهر در کنوانسیون رامسر خبر داد و اظهار کرد: در صورت فراهم شدن شرایط، این اثر ارزشمند میتواند به عنوان دومین اثر ثبت شده لرستان در این حوزه معرفی شود که دستاورد مهمی برای استان خواهد بود.