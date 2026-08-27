۵۰ آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس سیستان و بلوچستان اضافه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به برنامه‌های وزارت بهداشت برای تقویت ناوگان اورژانس در سیستان و بلوچستان گفت: پهناوری و پراکندگی این استان نیاز دارد که ناوگان اورژانس قوی داشته باشیم و پایگاه‌های اورژانس بین‌شهری نیز باید کامل شود.

ظفرقندی افزود: در این دولت تاکنون حدود ۲۷ آمبولانس برای تکمیل این ناوگان در سطح استان در اختیار ناوگان اورژانس قرار گرفته و تلاش خواهیم کرد با کمک استاندار و با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد ۵۰ آمبولانس دیگر نیز به این مجموعه اضافه کنیم.

وی برای توسعه تخت‌های بیمارستانی در استان سیستان و بلوچستان، گفت:

در حوزه سلامت، نسبت به جمعیت، موضوع گسترش تخت‌های بیمارستانی به صورت جدی برای بیمارستان‌های چابهار و ایرانشهر دنبال می‌شود.

محمدرضا ظفرقندی گفت: در حوزه بهداشت و سلامت، تصمیم جدی ما این است که شبکه بهداشت و درمان، خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی را در دولت چهاردهم بتوانیم کامل کنیم.