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۵۰ آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس سیستان و بلوچستان اضافه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به برنامههای وزارت بهداشت برای تقویت ناوگان اورژانس در سیستان و بلوچستان گفت: پهناوری و پراکندگی این استان نیاز دارد که ناوگان اورژانس قوی داشته باشیم و پایگاههای اورژانس بینشهری نیز باید کامل شود.
ظفرقندی افزود: در این دولت تاکنون حدود ۲۷ آمبولانس برای تکمیل این ناوگان در سطح استان در اختیار ناوگان اورژانس قرار گرفته و تلاش خواهیم کرد با کمک استاندار و با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد ۵۰ آمبولانس دیگر نیز به این مجموعه اضافه کنیم.
وی برای توسعه تختهای بیمارستانی در استان سیستان و بلوچستان، گفت:
در حوزه سلامت، نسبت به جمعیت، موضوع گسترش تختهای بیمارستانی به صورت جدی برای بیمارستانهای چابهار و ایرانشهر دنبال میشود.
محمدرضا ظفرقندی گفت: در حوزه بهداشت و سلامت، تصمیم جدی ما این است که شبکه بهداشت و درمان، خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی را در دولت چهاردهم بتوانیم کامل کنیم.