معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرپرستان خانواری که پیامک احراز سکونت دریافت کرده‌اند، تنها تا پایان فردا فرصت دارند احراز سکونت خود را ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ یعقوب اندایش با اعلام این خبر گفت: سرپرستان خانواری که پیامک احراز سکونت دریافت کردند، با شماره‌گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* تعهد حضور خود در کشور را به‌صورت تلفنی ثبت کنند.



وی افزود: این اقدام صرفاً مختص سرپرستانی است که به دلیل سفر خارجی مشمول دریافت پیامک احراز سکونت شده‌اند و سایر هموطنان نیازی به ثبت حضور یا شماره‌گیری این کد دستوری ندارند.

زهرا بالاور گزارش می‌دهد؛

