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چهار طرح آبرسانی در شهرستان کلاردشت با اعتباری بالغ بر ۸۶۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، چهار طرح آبرسانی در شهرستان کلاردشت با اعتباری بالغ بر ۸۶۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید و زمینه بهرهمندی حدود ۳۸ هزار نفر از جمعیت شهرستان از خدمات این طرحها فراهم شد.
قائممقام و معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب مازندران، با اشاره به اجرای این طرحها گفت: چاه طائبکلا، مخزن دوبال، خط انتقال لاهو و نصب دیزل ژنراتور چشمه واحد، طرحهایی هستند که با هدف تقویت زیرساختهای تأمین، انتقال و ذخیره آب و افزایش پایداری خدمات آبرسانی در کلاردشت اجرا شدهاند.
علی اصغر علیپور، افزود: این طرحها شامل دو منبع تأمین آب با ظرفیت آبدهی ۳۵ لیتر در ثانیه، یک مخزن ذخیره چهار هزار مترمکعبی و سه کیلومتر خط انتقال است که با بهرهبرداری از آنها، ظرفیت تأمین و انتقال آب شرب در منطقه تقویت شده است.
مسعود وکیلی، فرماندار کلاردشت نیز با اشاره به گردشگرپذیر بودن شهرستان کلاردشت، تأمین پایدار آب شرب را از مطالبات مهم مردم منطقه دانست و گفت: توسعه زیرساختهای آبرسانی با توجه به افزایش جمعیت در ایام گردشگری، نقش مؤثری در کاهش مشکلات تأمین آب و ارتقای خدماترسانی به مردم و گردشگران دارد.