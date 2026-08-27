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با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور ، چهار طرح مهم توانبخشی، مراقبتی و پیشگیرانه در یاسوج و دهدشت افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این طرح ها شامل افتتاح «کلینیک جامع توانبخشی» در خیابان گلستان ۱۲ یاسوج، «مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانهروزی معلولان بالای ۱۴ سال» در خیابان دادگستری قدیم یاسوج، «مرکز نگهداری روزانه سالمندان» در خیابان آخر آسفالت یاسوج و همچنین «مرکز مشاوره ژنتیک» در شهر دهدشت است که گامی راهبردی در راستای تکریم سالمندان، ارائه خدمات تخصصی به توانخواهان و پیشگیری از معلولیتزایی در سطح استان به شمار میرود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: با افتتاح رسمی این چهار مرکز ، گامی اساسی در جهت ارتقای خدمات تخصصی به توان خواهان، تکریم سالمندان و کاهش معلولیتزایی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد برداشته شد.
دکتر حسینی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این سازمان اظهار داشت: «برای کاهش آسیبها و معلولیتها، مبلغ ۴.۵ میلیارد تومان بهمنظور ارائه خدمات مشاوره ژنتیک اختصاص یافته است.»
وی در ادامه با تشریح دستاوردهای اشتغالزایی افزود: در دولت چهاردهم تاکنون ۱۱۷ هزار و ۳۵۱ فرصت شغلی برای افراد دارای معلولیت در سطح کشور ایجاد شده که نشاندهنده رشد ۴۶.۵ درصدی نسبت به دوره گذشته است که از این میزان، ۱۹۰ فرصت شغلی با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان در استان کهگیلویه و بویراحمد به بهرهبرداری رسیده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: همچنین بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، ایجاد ۴ هزار فرصت شغلی جدید با اعتباری معادل ۱۸۲ میلیارد تومان برای جامعه هدف در استان کهگیلویه و بویراحمد پیشبینی و هدفگذاری شده است.
حسینی با تأکید بر پایداری مشاغل و توانمندسازی مددجویان گفت: در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۲ میلیارد تومان برای پایدارسازی شغلی و ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان نیز جهت راهاندازی و نصب پنلهای خورشیدی ویژه معلولان در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، ۶ هزار و ۳۲ نفر از معلولان استان زیر پوشش بیمه خویشفرمایی قرار گرفتهاند.