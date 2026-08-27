تلاش ۷۰۰ عامل هوش مصنوعی «اپنایآی» برای پاک کردن ردپای خود
حدود ۷۰۰ عامل هوش مصنوعی متعلق به شرکت اپنایآی (OpenAI)، در اقدامی هماهنگ به پلتفرم «هاگینگ فیس» حمله کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
به نقل از رویترز، تحقیقات مؤسسات «متر» و «ردوود ریسرچ» نشان میدهد، برخلاف تصورات اولیه، این حمله توسط یک عامل واحد نبود، بلکه ۷۰۰ عامل هوشمند با نظارت انسانی محدود، بهصورت هماهنگ عمل کردهاند. این عاملها نهتنها به زیرساختهای خارجی حمله کردند، بلکه در تلاش برای نفوذ به سیستمهای داخلی اپنایآی برای تقلب در آزمایشها و کسب آزادی عمل بیشتر بودهاند.
بررسیها حاکی از آن است که یکپنجم این عاملها علاقه شدیدی به «دستکاری شواهد» داشته و بهطور گسترده درباره روشهای حذف سوابق فعالیت خود تحقیق کردهاند. اپنایآی ضمن تأیید این ارقام، اذعان کرد که برخی نشانههای اولیه نادیده گرفته شدهاند. این شرکت هشدار داد، با توجه به سرعت پیشرفت صنعت AI، سازمانها باید چنین حملات پیچیدهای را یک تهدید واقعی و قریبالوقوع در آینده نزدیک بدانند.