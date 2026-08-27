مسئولان در آیین پایانی هفتمین جشنواره رسانه‌های خوزستان، بر نقش اثرگذار رسانه‌ها در توسعه استان، تقویت انسجام اجتماعی و شکل‌دهی به روایت اول تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مراسم پایانی هفتمین جشنواره رسانه‌های خوزستان با حضور جمعی از اصحاب قلم و رسانه برگزار شد.

استاندار خوزستان با تأکید بر نقش کلیدی رسانه‌ها در توسعه استان و تقویت همبستگی اجتماعی گفت: رسانه‌ها ظرفیت مهمی برای مشارکت در تصمیم‌سازی و مدیریت استان دارند.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده با اشاره به ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی خوزستان و درهم‌تنیدگی اقوام افزود: کارگروه‌های تخصصی با مشارکت رسانه‌ها تشکیل می‌شود تا از ظرفیت آنان در تصمیم‌سازی و مدیریت مشارکتی استفاده شود.

نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات کشور نیز رسانه‌ها را از عوامل مهم اتحاد و انسجام ملی دانست و گفت: مطبوعات و رسانه‌های کشور در این زمینه نقش‌آفرینی بسزایی دارند.

پدرام پاک‌آیین با گرامیداشت هفته وحدت افزود: اقتدار امروز ایران مرهون وحدت و انسجام ملت ایران است.

مدیرکل مطبوعات و رسانه‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خوزستان را استانی مهم و راهبردی با ظرفیت‌های بزرگ دانست و گفت: توسعه این استان نقش اثرگذاری در توسعه و پیشرفت ملی دارد.

هومن عظیمی افزود: رسانه‌ها و مطبوعات خوزستان نیز نقش مهمی در مسیر توسعه استان دارند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در جامعه گفت: این مراسم تنها تجلیل از یک حرفه نیست، بلکه پاسداشت یک رسانه اجتماعی و تاریخی است.

فرشاد ابراهیم‌پور افزود: در عصر دیجیتال و هوشمند، در کنار قدرت اقتصادی و نظامی، قدرت روایت اول و مهندسی ادراکات اجتماعی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

رئیس هیأت مدیره خانه مطبوعات کشور نیز از فعالیت ۲۸ روزنامه و ۲۵۰ پایگاه خبری در خوزستان خبر داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز گفت: خوزستان از نظر تعداد رسانه‌های رسمی و دارای مجوز، پس از تهران رتبه نخست کشور را دارد؛ ظرفیتی که به گفته وی نشان‌دهنده بالندگی فرهنگی و عمق اندیشه در استان است.