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تالار علم و خلاقیت و اتاقکهای اختصاصی مطالعه، برای علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی در سمنان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، سعید دهقانلو مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان گفت : این طرح با اعتبار ۴ میلیارد تومانی و مساحت ۳۰۰ متر مربع، باز طراحی و به بهره برداری رسیده است.
دستیار دبیر کل نهاد کتابخانههای عمومی کشور هم در این مراسم از به بهره برداری رسیدن ۲۷ طرح کتابخانهای در ۱۷ استان کشور خبر داد.
محمد خلج گفت: با افتتاح این طرحها ۳۸۰۰ متر مربع به فضای کتابخانههای کشور افزوده خواهد شد.