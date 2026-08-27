تشریح نقشه راه بازسازی پالایشگاه سوم پارس جنوبی در حضور وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از پالایشگاه فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی، در جریان نقشه راه صنعت نفت برای بازسازی بخشهای آسیبدیده این پالایشگاه قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
، سیدعلی مدنیزاده در بازدید از بخشهای آسیبدیده پالایشگاه فازهای ۴ و ۵ بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اقدامات اجرایی، برنامههای پیشبینیشده و الزامات پیش روی طرح برای بازسازی این مجموعه قرار گرفت.
در جریان این بازدید، پیام معتمد، مجری بازسازی پالایشگاه فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی، گزارشی از نقشه راه شرکت نفت و گاز پارس برای بازسازی واحدهای آسیبدیده ارائه و برنامه زمانبندی بازگشت ردیفهای شیرینسازی به مدار تولید و توالی فعالیتهای اجرایی طرح را تشریح کرد.
وی با اشاره به بسیج ظرفیتهای وزارت نفت در مسیر بازسازی تاسیسات آسیبدیده، افزود: شرکت نفت و گاز پارس به عنوان راهبر بازسازی پالایشگاه فازهای ۴ و ۵ پارسرجنوبی، با حمایت شرکت ملی نفت ایران، تمهیدات لازم به منظور تسریع در روند بازسازی این پالایشگاه را در نظر گرفته و تلاش خواهد شد با پیشبرد مناسب فعالیتها، ترینهای آسیبدیده به تدریج وارد مدار شوند.
معتمد به توافقنامه بازسازی پالایشگاه فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی که با کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس و مشارکت کنسرسیومی به رهبری بانک تجارت منعقد شده است اشاره کرد و گفت: با فراهمشدن مقدمات اجرایی، تزریق منابع مالی در کوتاهترین زمان ممکن یکی از پیشنیازهای اصلی برای حرکت پروژه بر مدار برنامه مصوب و گسترش جبهههای عملیاتی به شمار میرود.
به گفته وی، با توجه به اهمیت بازیابی ظرفیت پالایشی و بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید، تزریق منابع مالی نقشی مستقیم در پیشبرد اهداف طرح دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر ضرورت تسریع در فرآیندهای تأمین و تخصیص منابع مالی تأکید کرد و خواستار پیگیری سازوکارهای لازم برای تسهیل و شتاببخشی به این فرآیند شد.
مدنیزاده با تأکید بر عزم وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تسهیل فرآیند تأمین مالی این پروژه اظهار کرد: در سطح ستاد نیز رفع موانع تأمین مالی با جدیت در دستور کار قرار دارد و تأکید بر این است که هیچگونه بروکراسی یا محدودیت اداری، روند تخصیص منابع را با وقفه مواجه نکند و هرگونه مانع یا گره اجرایی در این مسیر باید بهسرعت منعکس شود تا با استفاده از ظرفیتهای موجود برای رفع آن اقدام کنیم.
بازسازی پالایشگاه فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی، بهعنوان یکی از پروژههای مهم احیای تأسیسات آسیبدیده این میدان، با محوریت بازگرداندن ظرفیتهای پالایشی از دسترفته و تثبیت دوباره زنجیره تولید دنبال میشود.