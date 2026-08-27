سپهر اعتمادپور، ملی‌پوش کشورمان با پیروزی ۳ بر صفر مقابل نماینده مصر به جمع چهار بازیکن برتر مسابقات اسکواش ۱۲ هزار دلاری بنگلادش صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اعتمادپور در مرحله یک‌چهارم نهایی این رقابت‌ها مقابل نماینده مصر به میدان رفت و با ارائه نمایشی مقتدرانه، حریف خود را در سه گیم متوالی شکست داد و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

حریف مصری اعتمادپور از بازیکنان مطرح این کشور بود که قهرمانی British Junior Open، عنوان سومی رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان و دو عنوان قهرمانی جوانان مصر را در کارنامه خود دارد.

اعتمادپور در این دیدار با عملکردی درخشان، اجازه نداد حریف مصری برنامه‌های خود را در زمین اجرا کند و در نهایت با برتری ۳ بر صفر کار را به پایان رساند؛ نمایشی که واکنش و شگفتی حاضران و تماشاگران مصری حاضر در سالن را درپی داشت.

ملی‌پوش ایران پیش از این نیز در مسیر صعود خود در این رقابت‌ها، برابر سید نخست جدول از ژاپن و نفر ۱۱۵ رنکینگ جهانی به پیروزی رسیده بود تا روند درخشان خود را در ۱۲ هزار دلاری بنگلادش ادامه دهد.

اعتمادپور اکنون در مرحله نیمه‌نهایی برای رسیدن به دیدار نهایی، امروز به مصاف نماینده سریلانکا خواهد رفت. این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت بنگلادش برگزار می‌شود.

ملی‌پوش اسکواش ایران با عبور از حریف مصری، تنها یک گام تا حضور در فینال مسابقات ۱۲ هزار دلاری بنگلادش فاصله دارد.