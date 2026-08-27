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دو طرح آبرسانی در شهرستان عباسآباد افتتاح و عملیات اجرایی دو طرح دیگر نیز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل آبفا مازندران، با اشاره به اجرای ۱۹۲ طرح آبرسانی و فاضلاب در استان گفت: در شهرستان عباسآباد نیز چهار طرح آبرسانی با اعتباری بالغ بر ۳۹۵ میلیارد ریال افتتاح و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است که در مجموع ۱۶ هزار و ۳۰۰ نفر را تحت پوشش قرار میدهد.
برارزاده افزود: این طرحها شامل ۵ حلقه چاه با دبی مجموع ۶۷ لیتر در ثانیه است.
او ادامه داد: یک حلقه چاه و دیزل ژنراتور مخزن ۵ هزار مترمکعبی در سلمانشهر به بهرهبرداری رسیده و عملیات اجرایی حفر و تجهیز چاههای گرجیسرا و ولیکستان نیز آغاز شده است.
مدیرعامل آبفا مازندران گفت: اجرای این طرحها در راستای تقویت زیرساختهای تأمین آب و افزایش پایداری خدمات آبرسانی در شهرستان عباسآباد دنبال میشود.
فرماندار عباسآباد نیز با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای آبرسانی، تأمین آب شرب پایدار را از مطالبات اساسی مردم منطقه دانست و گفت: تلاش شرکت آب و فاضلاب در اجرای این طرحها زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات و تأمین مطمئن آب شرب برای شهروندان شده است.