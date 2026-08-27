مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، از ثبت ۱۷ وقف جدید از آغاز امسال در استان خبر داد.

حجت الاسلام بخشی پور افزود: بیشترین وقف‌ های سال جاری در خراسان جنوبی به قاین با ۷ وقف و خضری دشت بیاض با ۶ وقف اختصاص دارد.

به گفته وی در شهرستان‌های طبس، نهبندان، زیرکوه و سربیشه نیز هر کدام یک وقف جدید به ثبت رسید.

حجت الاسلام بخشی پور با اشاره به وجود ۹ هزار و ۸۶۷ موقوفه در استان افزود: قبل از انقلاب تعداد موقوفات استان دو هزار و ۶۴۹ موقوفه بوده که بعد از انقلاب بیش از هفت هزار و ۹۸۹ موقوفه به این تعداد افزوده شده است.