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مقادیر قابل توجهی داروی احتکارشده در پی اقدامات اطلاعاتی پلیس آگاهی فریدونکنار شناسایی و کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار از کشف مقادیر قابل توجه داروهای احتکارشده در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.
سرهنگ حسینزاده گفت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر نگهداری و احتکار غیرقانونی اقلام دارویی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای لازم، محل مورد نظر را شناسایی و در بازرسی انجامشده، داروهای احتکارشده را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با پدیده احتکار و قاچاق گفت: حفظ سلامت و امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با سودجویانی که با احتکار اقلام ضروری، سلامت و معیشت شهروندان را به مخاطره میاندازند، برخورد خواهد شد.