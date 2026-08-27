همزمان با هفته دولت، مزار مطهر شهدای مهاباد با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مردم عطرافشانی و گلباران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، مزار مطهر شهدای شهرستان با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مردم گلباران شد.

شرکت‌کنندگان در این آیین با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند و با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

در این مراسم بر ادامه راه شهدا، خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای پیشرفت و آبادانی کشور تأکید شد.