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دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سند نقشه جامع علمی کشور پیرو مطالبه امام شهید در اواخر دهه ۸۰ در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و در سال ۱۳۸۹ تصویب و ابلاغ شد و از آن زمان مبنای توسعه علمی و فناوری کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیر شورای معین در تشریح پیشینه تصویب سند علمی کشور افزود: سند نقشه جامع علمی کشور پیرو مطالبه امام شهید در اواخر دهه ۸۰ در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و در سال ۱۳۸۹ تصویب و ابلاغ شد و از آن زمان مبنای توسعه علمی و فناوری کشور است.
غلامرضا بصیرنیا با بیان اینکه در تدوین متن نسخه بهروزرسانی شده سند، بالغ بر ۸۰۰۰ صفحه سند پشتیبان جمع آوری و تدوین شده است گفت: این فرهنگستان در تدوین سند نقشه جدید طی یک سال و نیم؛ از ظرفیتها و توانمندیهای علمی و تجربی ۱۳ دانشگاه استان تهران، ۱۰ هئیت اندیشه ورز استانی، ۲۰۰ نفر از متخصصان و ۱۸ دستگاه اجرایی مانند وزارت علوم، بهداشت و آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، فرهنگستان ها، شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، استفاده کرده است.
دبیر شورای معین افزود: سند نقشه بهروزرسانی شده ضمن احصاء چالشها و مسائل اولویت دار کشور در چهار فصل ارزشهای بنیادین، وضع مطلوب و اولویتهای علم و فناوری، راهبردها و اقدامات ملی برای توسعه علوم و توسعه نظام ملی نوآوری و چارچوب نهادی نظام علم و فناوری و نوآوری کشور در افق ۱۴۱۴ تدوین شده و پس از بررسی در چند جلسه ستاد علم و فناوری شورا، برای تصویب در دستور شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.
بصیرنیا دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در خاتمه گفت: در ادبیات حکمرانی نوین، توسعه علم و فناوری صرفاً به معنای افزایش تولیدات علمی یا گسترش مراکز دانشگاهی نیست، بلکه مستلزم کیفیت¬ بخشی به تحقیق و پژوهش و شکل گیری یک نظام حکمرانی علمی کارآمد است که بتواند میان آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، نیازهای ملی و اهداف راهبردی کشور پیوندی مؤثر برقرار کند.