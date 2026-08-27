وزیر دادگستری در سفر به استان همدان، با حضور در یادمان شهدای گمنام استانداری به مقام شامخ شهدا، ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، امین‌حسین رحیمی با اشاره به اهداف سفر خود به همدان گفت: این سفر به نمایندگی از دولت و همزمان با هفته دولت انجام شده و فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های مدیران و مسئولان استان و بررسی روند اجرای طرح‌های هفته دولت است.

او افزود: در جریان این سفر، علاوه بر حضور در شورای اداری استان و بررسی مسائل و مشکلات همدان که نیازمند پیگیری در سطح ملی است، از طرح‌های افتتاحی هفته دولت نیز بازدید خواهد شد.

رحیمی با اشاره به طرح ابتکاری استان همدان در زمینه نظارت بر بازار تأکید کرد: این طرح بدون ایجاد هزینه جدید برای دولت و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، موجب افزایش تعداد و انسجام بازرسی‌ها و نظارت دقیق‌تر بر بازار شد و به مردم این احساس را می‌دهد که نظارت مؤثری بر بازار وجود دارد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه طرح نظارت بر بازار در همدان موفقیت‌آمیز بوده است، تصریح کرد: با توجه به موفقیت این طرح، پیشنهاد اجرای آن در سطح کشور مطرح شد و در ستاد تنظیم بازار به تصویب رسید و اکنون «طرح قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار» که ابتدا به شکل ابتکاری در استان همدان اجرا شده بود، در سراسر کشور در حال اجراست.

این مسئول، قدردانی از مدیران و مجریان این طرح را یکی از اهداف سفر خود به همدان عنوان کرد و گفت: در نشست شورای اداری استان از دست‌اندرکاران اجرای موفق این طرح قدردانی خواهد شد.

او همچنین در ادامه سفر خود به شهرستان ملایر سفر می‌کند و در چند برنامه این شهرستان حضور خواهد یافت.