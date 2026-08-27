نوجوان اصفهانی پس از کسب عنوان برگزیده و دریافت نشان طلا در مسابقه بین‌المللی نقاشی «گنجینه‌های ملی» هنگ‌کنگ، در آیین اهدای جوایز این رویداد حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این آیین، از تلاش، استعداد و موفقیت این نوجوان هنرمند اصفهانی در عرصه بین‌المللی قدردانی شد.

مهشید قاسمی، عضو مرکز فرهنگی‌هنری شماره ۱۳ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، در مسابقه بین‌المللی نقاشی «گنجینه‌های ملی» هنگ‌کنگ موفق به کسب نشان طلا و دیپلم افتخار شد.

این مسابقه با هدف معرفی میراث ملی کشورها، تقویت گفت‌وگوی فرهنگی میان کودکان و نوجوانان و شناسایی استعداد‌های هنری برگزار شد و هنرمندان کودک و نوجوان بیش از ۲۰ کشور در آن حضور داشتند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز با ارسال ۳۶۴ اثر نقاشی اعضای مراکز فرهنگی‌هنری خود در این رویداد بین‌المللی شرکت کرد. در پایان، شش عضو کانون از ایران موفق به کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز و دیپلم افتخار شدند.