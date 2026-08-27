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فشار زیاد مصرف انرژی بر زیرساختهای تأمین و توزیع، اهمیت مشارکت مردم را برای عبور از روزهای اوج مصرف دوچندان کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با افزایش دمای هوا و تداوم روزهای گرم تابستان، میزان مصرف منابع و انرژی نیز افزایش یافته و ضرورت مدیریت مصرف بیش از گذشته احساس میشود؛ موضوعی که مسئولان بر نقش مشارکت مردم در عبور از روزهای اوج مصرف تأکید دارند.
با افزایش دما، استفاده از تجهیزات سرمایشی و سایر لوازم پرمصرف افزایش پیدا میکند و همین مسئله فشار بیشتری بر زیرساختهای تأمین و توزیع وارد میکند. در چنین شرایطی، رعایت الگوی مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکهها داشته باشد.
از سوی دیگر، محدودیت منابع و کاهش ذخایر، ضرورت توجه جدیتر به مدیریت مصرف را دوچندان کرده است؛ موضوعی که به گفته مسئولان، تنها با همراهی و مشارکت عمومی امکانپذیر خواهد بود.
کارشناسان توصیه میکنند شهروندان با اصلاح برخی عادتهای روزمره، استفاده بهینه از تجهیزات و جلوگیری از مصارف غیرضروری، سهم خود را در مدیریت شرایط موجود ایفا کنند.
صرفهجویی، اما تنها به کاهش مصرف محدود نمیشود؛ بلکه به معنای درست مصرف کردن و اصلاح الگوی مصرف است؛ اقدامی که اگر به یک رفتار عمومی تبدیل شود، میتواند آثار قابل توجهی در حفظ منابع و کاهش فشار بر زیرساختها داشته باشد.
در روزهایی که گرمای هوا ادامه دارد، هر شهروند میتواند با یک تصمیم ساده، بخشی از مسئولیت مدیریت مصرف را بر عهده بگیرد؛ چرا که آینده منابع، از انتخابهای امروز ما آغاز میشود.