به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مصطفی عبدالمحمدی در صد و یکمین جلسه شورای اداری کیش با تبریک میلاد پیامبر اسلام، گرامیداشت هفته وحدت و هفته دولت، گفت: با توجه به پخش ۱۶ ساعت برنامه از صداوسیمای کیش و بخش‌های خبری رادیو و سیما، مسئولان دستگاههای مختلف می توانند برای انعکاس خدمات دولت به ویژه در هفته دولت از صداوسیمای کیش استفاده کنند.

او افزود: صداوسیمای کیش علاوه بر آسیب در کودتای دی پارسال، در جنگ تحمیلی سوم نیز خسارت زیادی دید، اما تلاش کرد در شرایط جنگ تحمیلی و شرایط خاص کشور و کیش، رخداد‌های کیش را به بهترین شکل پوشش دهد.

مصطفی عبدالمحمدی، گفت: پوشش اجتماع شبانه مردمی کیش و پخش گسترده آن در شبکه‌های ملی و اجرای رویداد مسابقه میدان یار نمونه تلاش همکاران رسانه ای صدا و سیمای کیش است و این تلاش ها منجر شد تا کیش به عنوان یک پدیده در کشور معرفی شود.