سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از آشنایی خود با صاحبخانه، در زمان غیبت وی وارد منزل شده و اقدام به سرقت اموال کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ «سید امین موسوی» گفت: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت از منزل، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۶۱ ابوذر قرار گرفت و مأموران تحقیقات فنی و تخصصی خود را برای شناسایی سارق و کشف اموال مسروقه آغاز کردند.

وی افزود: مأموران در جریان تحقیقات و با بررسی سرنخ‌های به‌دست‌آمده دریافتند سارق از آشنایان شاکی بوده و با سوءاستفاده از شناخت و اعتماد ایجادشده، در زمان غیبت صاحبخانه وارد منزل شده و اموال وی را به سرقت برده است.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: مأموران با بهره‌گیری از ظرفیت منابع و مخبرین و انجام اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند و موضوع پس از هماهنگی و اخذ دستور قضایی، در دستور کار تیم عملیاتی قرار گرفت.

سرهنگ موسوی گفت: مأموران در یک اقدام سریع و غافلگیرانه، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند و وی پس از انتقال به کلانتری و مواجهه با مستندات موجود، به ارتکاب سرقت اعتراف کرد.

وی افزود: متهم در ادامه تحقیقات، محل نگهداری اموال مسروقه را به مأموران نشان داد که در بازرسی از این محل، بخشی از اموال شاکی کشف و پس از انجام مراحل قانونی به وی تحویل داده شد.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در حفظ اموال و اطلاعات مربوط به محل سکونت خاطرنشان کرد: اعتماد به افراد آشنا نباید موجب غفلت از رعایت اصول ایمنی شود و شهروندان باید از در اختیار قرار دادن کلید، اطلاعات امنیتی و دسترسی غیرضروری به منزل خودداری کنند.

سرهنگ موسوی در پایان گفت: متهم پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، تحت‌الحفظ برای ادامه مراحل قانونی و اتخاذ تصمیم قضایی به مرجع قضایی معرفی شد.