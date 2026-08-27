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بیش از هزار میلیارد تومان طرح زیرساختی مربوط به مدیریت منابع آبی مازندران یک سال اخیر اجرا و بهرهبرداری شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران گفت: این شرکت برای مدیریت درست و بهینه منابع آبی استان و رسیدن به نقطه ایدهآل در بهرهبرداری از توان آبی استان، سه دسته برنامه کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت تدوین کرده که در همه این بخشها طرحهایی در حال اجرا هستند.
حیدر داوودیان افزود: در بخش طرحهای کوتاهمدت مانند ساخت سدهای انحرافی و ایستگاههای پمپاژ، در هفته دولت امسال ۱۹ مورد طرح زودبازده با اعتبار ۹۷ میلیارد تومان برای بهرهبرداری آماده شد که در روزهای مختلف هفته دولت مراسم افتتاح آنها برگزار میشود.
او با بیان اینکه هنوز تا نقطه ایدهآل در مدیریت منابع آبی و بهرهوری آب موجود فاصله زیادی داریم، ادامه داد: تمرکز و تاکید ما اجرای برنامههای میانمدت و بلندمدت مانند طرحهای مهار آبهای سطحی است که نقش مهمی در پایداری تامین آب استان از آبهای سطحی دارند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران گفت: در مازندران تقریبا ۱۰ درصد آبهای سطحی مهار میشود و برای اینکه به نقطه مناسب و پایدار در تامین آب برسیم نیاز است هر چه سریعتر طرحهایی مانند سد سجادرود، سد هراز و سد زارمرود بهرهبرداری شود.
وی با اشاره به پایان فصل کشاورزی در بسیاری از مناطق مازندران افزود: با توجه به اینکه رهاسازی آب از سدهای استان پایان یافته و ذخیرهسازی برای فصل کشاورزی بعدی باید انجام شود، توصیه میشود کشاورزان از انجام کشت دوم بپرهیزند تا شاهد بروز خسارت ناشی از کمآبی در کشتزارهای استان نباشیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران ادامه داد: رهاسازی آب سدهای استان از نیمه نخست اردیبهشت آغاز میشود و تا ابتدای مرداد یا نهایتا نیمه مرداد ادامه دارد، بنابراین برای انجام کشت دوم همانگونه که پیشتر تاکید شد رهاسازی آب نخواهیم داشت.
داوودیان افزود: کشت دوم برنج در حال فشار بر منابع آبی زیرزمینی است و این روند آینده اقتصاد کشاورزی مازندران را تهدید میکند.