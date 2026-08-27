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سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارقی خبر داد که با هوشیاری یک شهروند، هنگام تلاش برای باز کردن در یک دستگاه خودرو در محدوده نازیآباد شناسایی و پیش از ارتکاب سرقت توسط مأموران گشت دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضا صادقیپور گفت: در پی اعلام یک شهروند مبنی بر مشاهده فردی مشکوک در حال تلاش برای باز کردن در یک دستگاه خودرو در خیابان خدایاری، محدوده میدان چمن، مأموران واحد گشت کلانتری ۱۳۰ نازیآباد بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی افزود: مأموران پس از حضور در محل، فرد مشکوک را در حالی مشاهده کردند که در حال تلاش برای باز کردن در خودرو بود؛ بنابراین بلافاصله وارد عمل شده و وی را دستگیر کردند.
سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: متهم پس از دستگیری برای بررسیهای بیشتر به کلانتری منتقل شد و تحقیقات اولیه در خصوص انگیزه و نحوه فعالیت وی در دستور کار مأموران قرار گرفت.
سرهنگ صادقیپور تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده و انجام تحقیقات اولیه، متهم برای سیر مراحل قانونی و اتخاذ تصمیم قضایی به دادسرا معرفی و تحویل مرجع قضایی شد.
وی با تأکید بر نقش هوشیاری شهروندان در پیشگیری از وقوع جرایم خاطرنشان کرد: توجه شهروندان به رفتارهای مشکوک در اطراف خودروها میتواند در جلوگیری از وقوع سرقت مؤثر باشد و شهروندان باید در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به پلیس اطلاع دهند.
سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان تأکید کرد: مأموران گشت انتظامی بهصورت مستمر در محلات حضور داشته و گزارشهای مردمی را با جدیت پیگیری میکنند؛ از اینرو همکاری و اطلاعرسانی بهموقع شهروندان میتواند فرصت ارتکاب جرم را از سارقان سلب کند.