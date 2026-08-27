به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه دهدشت در این مراسم با اشاره به جایگاه مجاهدت و ایستادگی در مکتب اسلام، اظهار کرد: خداوند در طول تاریخ مجاهدان و اهل استقامت را بر کسانی که از صحنه کنار می‌نشینند برتری داده و شهدا، جانبازان و ایثارگران از روشن‌ترین مصادیق این مجاهدت هستند.

حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر با بیان اینکه ماندگاری نام انسان‌ها در تاریخ حاصل ایستادگی آنان در مسیر حق و خدمت به مردم است، افزود: از حضرت موسی (ع) و یاران پیامبر (ص) گرفته تا شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نام کسانی ماندگار شده که برای خدا، مردم و آرمان‌های خود ایستادگی کرده‌اند.

امام جمعه دهدشت با اشاره به شخصیت‌هایی همچون امیرکبیر، شهیدان رجایی و باهنر و شهید آیت‌الله رئیسی، تصریح کرد: وجه مشترک این چهره‌ها مجاهدت و ایستادگی در مسیر خدمت و دفاع از ارزش‌ها بود و شهدا نیز با همین روحیه، نام خود را در تاریخ ماندگار کردند.

وی با اشاره به شرایط دشوار کنونی کشور عنوان کرد: ملت ایران امروز در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اعتقادی پای کار است و تحمل سختی‌ها، گرانی‌ها و شرایط جنگی جلوه‌ای از مجاهدت و استقامت مردم ایران به شمار می‌رود.

وحدانی‌فر با تأکید بر اینکه پذیرفتن مسئولیت در شرایط حساس امروز نیازمند روحیه مجاهدت است، افزود: هر فردی که برای ایران اسلامی مسئولیتی می‌پذیرد و با وجود تهدید‌ها و خطر‌ها در میدان خدمت باقی می‌ماند در مسیر مجاهدت قرار دارد و باور به ارزش شهادت می‌تواند انسان را در مسیر خدمت و ایستادگی ثابت‌قدم نگه دارد.

وحدانی‌فر خطاب به مدیران و مسئولان شهرستان کهگیلویه، تصریح کرد: مسئولیت‌ها ماندگار نیستند و دوران مدیریت بسیار کوتاه است؛ بنابراین مدیران باید از فرصت مسئولیت برای گره‌گشایی از مشکلات مردم استفاده کنند و بدانند آنچه از دوران مسئولیت باقی می‌ماند عملکرد آنان در خدمت به مردم و پاسخگویی در پیشگاه خداوند است

وی با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در شهرستان کهگیلویه، خاطرنشان کرد: با وجود همه دشواری‌ها، اما طرح‌های قابل توجهی در شهرستان در حال افتتاح و بهره‌برداری است که امیدواریم اجرای این طرح‌ها زمینه خدمت‌رسانی بیشتر به مردم را فراهم کند

در ادامه این آئین رضا عدالتمند، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کهگیلویه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دولت، با بیان اینکه شهدای کارمند الگو‌هایی ارزشمندی از ایمان، امانتداری، مسئولیت‌پذیری و اخلاق حرفه‌ای هستند، افزود: این شهدا در شرایطی که می‌توانستند آسایش خود و خانواده‌هایشان را انتخاب کنند، اما انجام وظیفه و دفاع از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی را برگزیدند.