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افراد اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا در پایان رقابتهای هفته نخست لیگ برتر وزنه برداری ایران و رکوردگیری تیم ملی، مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان رقابتهای هفته نخست لیگ برتر وزنه برداری ۱۴۰۵ ایران و رکوردگیری تیم ملی، افراد اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا مشخص شدند.
براساس تصمیم بهداد سلیمی و کادرفنی تیمهای ملی مردان ۴ وزنه بردار راهی ناگویا میشوند.
مصطفی جوادی در ۸۵ کیلوگرم، علی عالی پور در ۹۵ کیلوگرم، علیرضا نصیری در ۱۱۰ کیلوگرم (اعزام درصورت برجای گذاشتن رکوردهای موردنظر کادرفنی در رکوردگیری آخر) و علی داودی در ۱۱۰+ کیلوگرم ۴ وزنه بردار مرد ایران در ناگویا هستند.
در بخش زنان نیز ایران دو وزنه بردار اعزام میکند. مهسا بهشتی در ۸۶ و ریحانه کریمی در ۶۹ کیلوگرم تیم ملی زنان را در بازیهای آسیایی تشکیل میدهند.