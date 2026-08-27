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مدیر پخش فراورده های نفتی خراسان رضوی، ضمن تأکید بر تأمین ۱۰۰ درصدی بنزین در سطح استان، از اقدامات عملیاتی برای تسهیل توزیع و کاهش ازدحام در جایگاههای سوخت خبر داد.
وی با اشاره به اینکه روند توزیع سوخت در روزهای اخیر با سهولت و روانی کامل در حال انجام است، تصریح کرد:تأمین و توزیع بنزین با استاندارد ۱۰۰ درصد در تمامی شهرستان هاو به صورت مستمر انجام میشود و هیچگونه کمبود یا مشکل تأمینی در استان وجود ندارد.
مدیر پخش فرآورده های نفتی استان در پایان، بر این نکته تأکید کردکه هدف اصلی از این اقدامات، ارائه خدمات باکیفیتتر به مردم و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل یا ناراحتی در روند توزیع سوخت در آینده است.