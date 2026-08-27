مدیر پخش فراورده های نفتی خراسان رضوی، ضمن تأکید بر تأمین ۱۰۰ درصدی بنزین در سطح استان، از اقدامات عملیاتی برای تسهیل توزیع و کاهش ازدحام در جایگاه‌های سوخت خبر داد.

با رد شایعات مربوط به کمبود سوخت در استان، گفت: به منظور رفع مشکل صف‌های طولانی در ساعات پیک مصرف و تسهیل روند توزیع، مقرر شد تعدادی از جایگاه‌های سوخت به صورت اختصاصی تنها برای خودرو‌های دارای کارت شخصی و باهدف ت وزیع سریع بنزین در نظر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیر پخش فرآورده های نفتی استان در گفتگو با خبرنگار صداوسیمای خراسان رضوی،

واحدیان افزود: بر این اساس، از روز گذشته تعداد ۱۷ جایگاه سوخت در سطح استان برای این منظور تعیین شده و اطلاع‌رسانی لازم به شهروندان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه روند توزیع سوخت در روز‌های اخیر با سهولت و روانی کامل در حال انجام است، تصریح کرد:تأمین و توزیع بنزین با استاندارد ۱۰۰ درصد در تمامی شهرستان هاو به صورت مستمر انجام می‌شود و هیچ‌گونه کمبود یا مشکل تأمینی در استان وجود ندارد.

مدیر پخش فرآورده های نفتی استان در پایان، بر این نکته تأکید کردکه هدف اصلی از این اقدامات، ارائه خدمات باکیفیت‌تر به مردم و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل یا ناراحتی در روند توزیع سوخت در آینده است.