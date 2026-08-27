مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از تشدید اقدامات اطلاعاتی، کنترلی و عملیاتی پلیس برای شناسایی و برخورد قاطع با اراذل و اوباش سابقه‌دار و افرادی که با اقدامات مجرمانه، آرامش و امنیت شهروندان را هدف قرار می‌دهند، خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد:در راستای اجرای طرح‌های هدفمند مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی، پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و رصد مستمر میدانی، فعالیت اراذل و اوباش سابقه‌دار را با جدیت زیر نظر دارد.

بر اساس این گزارش، برخی افراد سابقه‌دار که با وجود برخورد‌های قانونی گذشته همچنان درصدد تکرار رفتار‌های مجرمانه، قدرت‌نمایی، ایجاد رعب و وحشت و تعرض به حقوق شهروندان هستند، در اولویت اقدامات کنترلی و عملیاتی پلیس قرار دارند.

در همین راستا، مأموران پلیس اطلاعات پایتخت در جریان رصد‌های دقیق و اقدامات اطلاعاتی، یکی از اراذل و اوباش سابقه‌دار را که بدون تمکین از قانون همچنان به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌داد، شناسایی کردند.

پس از انجام بررسی‌های تخصصی، جمع‌آوری مستندات و اخذ مجوز‌های قضایی لازم، تیم عملیات پایگاه دهم پلیس اطلاعات تهران بزرگ در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی وارد عمل شد.

در این عملیات که در محدوده بوستان باران، واقع در محله دولت‌خواه انجام شد، مأموران موفق شدند متهم را شناسایی، زمین‌گیر و دستگیر کنند.

متهم پس از دستگیری برای انجام تحقیقات و تکمیل پرونده در اختیار پلیس قرار گرفت و پرونده اتهامی وی پس از تکمیل، به همراه مستندات و ادله جمع‌آوری‌شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.