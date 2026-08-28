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شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق برخی مشترکان استان سمنان در روز جمعه ششم شهریور ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال میشود:
شاهرود:
- خیابان شهید مفتح شرقی (محدوده میدان سعدی) و کوچه سعدی ۸ از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر
شهمیرزاد:
- محدوده خیابان کشتارگاه، سه راه گلدسته، بخشی از خیابانهای بهشتی و بسیج در شهمیرزاد از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر