به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال می‌شود:

شاهرود:

- خیابان شهید مفتح شرقی (محدوده میدان سعدی) و کوچه سعدی ۸ از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر

شهمیرزاد:

- محدوده خیابان کشتارگاه، سه راه گلدسته، بخشی از خیابان‌های بهشتی و بسیج در شهمیرزاد از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر