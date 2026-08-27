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رئیس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر لزوم نظارت میدانی و پایش مستمر روند رسیدگیها در تمامی حوزههای قضایی استان، بر تسریع در تعیین تکلیف پروندهها، کاهش اطاله دادرسی و جلب حداکثری رضایتمندی مراجعان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عباس پوریانی در نشست روسا ودادستانهای سراسر استان ضمن تبریک هفته وحدت، روزکارمند وهفته دولت اظهار داشت:
ساماندهی دقیق اوقات رسیدگی، تعیین وقتها، نظارت بر تقسیم عادلانه پروندهها و اجرای دقیق دستورالعملهای قوه قضاییه باید بهصورت مستقیم و روزانه در دستور کار مدیران قضایی باشد.
وی با اشاره به تکالیف و ماموریتهای رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان افزود:در حوزههای قضایی، درایت، پیگیری مجدّانه و همراهی کامل همکاران قضایی و اداری ضرورت دارد و روسای حوزهها و دادستانها موظفاند با سرکشی و چک کردن مستمر شعب، روند ثبت و پیگیری پروندهها را رصدکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه تعیین تکلیف سریع پروندهها علاوه بر سبکسازی بار اطاله دادرسی، شفافیت و رضایت عمومی را به همراه دارد، افزود:عملیاتیسازی برنامههای راهبردی و سند تحول قوه قضاییه، بهویژه در بخش دادرسی الکترونیک و رسیدگی برخط به پروندهها یک تکلیف قطعی است.
وی خاطر نشان کرد: با وجود چالشها و کمبودهای موجود در بخش کادر قضایی، نیروی اداری و امکانات، نباید خدمترسانی به مردم با وقفه روبهرو شود؛ بلکه باید با اتخاذ تدابیر مدیریتی، هماندیشی و تلاش جهادی، چارهاندیشی مناسب صورت گرفته و موانع و اشکالات برطرف شود.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام آماری و بهرهگیری کامل از ظرفیت سامانههای الکترونیک تصریح کرد:ارائه گزارشهای دقیق از نوبتها، دستورات و اوقات رسیدگی با شفافیت کامل پیگیری خواهد شد در همین راستا، وضعیت و عملکرد تمامی حوزههای قضایی استان بهصورت روزانه، دقیق و مستمر پایش شده و بازخورد آن مبنای ارزیابیهای مدیریتی قرارمی گیرد.
پوریانی همچنین برخورد قاطعانه با مخلان امنیت مردم، ساحل خواری، تغییر کاربری غیر مجاز، جنگل خواری وتضییع حقوق بیت المال را مورد تاکید قرار داد.
علی اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران نیز در این نشست به بیان چالشها و راهکارها درجهت بهبود نرخ گردش پرونده ها، کاهش اطاله دادرسی وافزایش کیفیت رسیدگی به پروندهها پرداخت وبر توجه هرچه بیشتر در تعیین تکلیف سریع پروندهها، نظارت جامع بر نیروها وعملکردها تاکید کرد.
شایان ذکر است در ابتدای جلسه گزارشی ازوضعیت عملکرد حوزههای قضایی توسط علی اکبر شیرسوارمعاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری مازندران ارائه و معاونین، روسا و دادستانها به بیان نظرات ودغدغههای خود پرداختند.