پلیس اطلاعات پایتخت گفت: رویکرد نخست پلیس در مواجهه با افراد سابقه‌دار، هدایت، پیشگیری و اصلاح رفتار و بازگرداندن آنان به مسیر قانون است؛ اما در صورتی که بر قانون‌گریزی اصرار داشته باشد با برخورد پلیس رو‌به‌رو خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پلیس اطلاعات پایتخت افزود: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و هیچ فردی، فارغ از سابقه و عنوانی که برای خود قائل است، اجازه نخواهد داشت با قدرت‌نمایی و قانون‌شکنی، نظم عمومی را مختل یا موجب ایجاد رعب و وحشت در جامعه شود.

پلیس اطلاعات تهران بزرگ همچنین خاطرنشان کرد: رصد و پایش فعالیت اراذل و اوباش سابقه‌دار به‌صورت مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه اقدام مجرمانه، برخورد قانونی و قاطع در دستور کار پلیس قرار خواهد گرفت.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده رفتار‌های مجرمانه، قدرت‌نمایی، شرارت و اقدامات مخل نظم عمومی، موضوع را از طریق مسیر‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند تا مأموران در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و اقدام قانونی وارد عمل شوند.