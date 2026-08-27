معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه گفت: دفاع از حق، امنیت، ولایت و مظلومان مرز جغرافیایی نمی‌شناسد و شهدای بدون مرز، نماد همین نگاه هستند.

دفاع از حق، امنیت، ولایت و مظلومان مرز جغرافیایی نمی‌شناسد

دفاع از حق، امنیت، ولایت و مظلومان مرز جغرافیایی نمی‌شناسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه در نخستین اجلاسیه شهدای بدون مرز و غریب اسارت خراسان جنوبی گفت: شهید بدون مرز یعنی دفاع از حق، دفاع از مظلوم و دفاع از امنیت؛ دفاعی که جغرافیا نمی‌شناسد و مقصد آن پاسداری از ایران و امنیت مردم است.

سردار مسجدی با اشاره به حضور رزمندگان عراقی در کنار رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس افزود: هزاران رزمنده عراقی از لشکر بدر، جبهه حق را از جبهه صدام جدا دانستند و در کنار رزمندگان ایرانی به مبارزه پرداختند.

وی گفت: در دوران دفاع از حرم نیز رزمندگانی از افغانستان، پاکستان، عراق و دیگر کشور‌ها در برابر تروریست‌های تکفیری ایستادند و جان خود را فدای دفاع از حرم و مقابله با تروریسم کردند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه، شهیدان حاج قاسم سلیمانی، حسین همدانی، محمدرضا زاهدی و سیدرضی موسوی را از شهدای برون مرزی شاخص دانست و افزود: منطق دفاع راهبردی این است که اگر تهدیدی در نقطه‌ای شکل گرفت، نباید منتظر ماند تا به مرز‌ها برسد، بلکه باید در همان نقطه با آن مقابله کرد.

دبیر اجلاسیه شهدای بدون مرز نیز گفت: این اجلاسیه در ذیل کنگره ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی برگزار شده است.

برازنده مقدم افزود: در خراسان جنوبی ۱۱ شهید بدون مرز وجود دارد که شهید ناصری و شهید بصیری پور از جمله شهدای ملی کشور هستند.

دبیر اجلاسیه شهدای بدون مرز هدف از برگزاری این اجلاسیه را معرفی رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدای بدون مرز و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان عنوان کرد.

به گفته وی اجرای سرود و نماهنگ به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی و رونمایی از شناسنامه‌های ویژه شهدای بدون مرز از جمله برنامه‌های این اجلاسیه است.