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ویژه برنامه فرهنگی «کتابستانه» با برگزاری لیگ کتاببازی ویژه روستاهای برگزیده دهمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در مدرسه شهید محلاتی نصرآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ویژهبرنامه فرهنگی «کتابستانه» با برگزاری لیگ کتاببازی ویژه روستاهای برگزیده دهمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب چهارشنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۳:۳۰ در مدرسه شهید محلاتی نصرآباد برگزار گردید.
در این مراسم، حجتالاسلاموالمسلمین حاج سیدمحمدعلی مدرسوامقی، امامجمعه محترم نصرآباد، به همراه تنی چند از مسئولین اداره کتابخانهها و فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور یافتند.
در این ویژهبرنامه، مسابقات شاد و هیجانانگیز کتاببازی با حضور پرشور دانشآموزان و اهالی روستا برگزار شد و فضایی مفرح و فرهنگی را برای شرکتکنندگان رقم زد.
مراسم اختتامیه این برنامه نیز با اجرای گروه «حسن خوب» همراه بود که لحظات شاد و بهیادماندنی را برای حاضران خلق کرد.
برگزاری چنین برنامههایی گامی مؤثر در ترویج فرهنگ کتابخوانی و ایجاد نشاط فرهنگی در میان روستاییان و عشایر عزیز کشورمان به شمار میرود.