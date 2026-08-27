به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ویژه‌برنامه فرهنگی «کتابستانه» با برگزاری لیگ کتاب‌بازی ویژه روستا‌های برگزیده دهمین دوره جشنواره روستا‌ها و عشایر دوستدار کتاب چهارشنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۳:۳۰ در مدرسه شهید محلاتی نصرآباد برگزار گردید.

در این مراسم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج سیدمحمدعلی مدرس‌وامقی، امام‌جمعه محترم نصرآباد، به همراه تنی چند از مسئولین اداره کتابخانه‌ها و فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور یافتند.

در این ویژه‌برنامه، مسابقات شاد و هیجان‌انگیز کتاب‌بازی با حضور پرشور دانش‌آموزان و اهالی روستا برگزار شد و فضایی مفرح و فرهنگی را برای شرکت‌کنندگان رقم زد.

مراسم اختتامیه این برنامه نیز با اجرای گروه «حسن خوب» همراه بود که لحظات شاد و به‌یادماندنی را برای حاضران خلق کرد.

برگزاری چنین برنامه‌هایی گامی مؤثر در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و ایجاد نشاط فرهنگی در میان روستاییان و عشایر عزیز کشورمان به شمار می‌رود.