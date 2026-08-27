صدور چک الکترونیک در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با افزایش ۲۶۲ درصدی همراه شد و تعداد دسته‌چک‌های الکترونیک صادرشده از مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره گذشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی در راستای اجرای تکالیف بند «ج» ماده «۱۰» قانون برنامه هفتم پیشرفت، توسعه چک الکترونیک را سرعت بخشیده است و آمار‌ها نشان می‌دهد که از آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ تا انتهای تیرماه ۱۴۰۵، بیش از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک الکترونیک و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دسته چک الکترونیک صادر شده است.

این بانک در سال ۱۴۰۵ با توجه به تکلیف قانونی بند «ج» ماده «۱۰» قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، حذف چک‌های کاغذی و توسعه چک الکترونیک را در دستور کار قرار داده است. بر اساس این قانون، بانک مرکزی موظف است زیرساخت‌های لازم را برای صدور، انتقال، ظهرنویسی و تسویه الکترونیکی چک فراهم کرده و تا پایان سال سوم برنامه (۱۴۰۶)، فرآیند حذف تدریجی چک‌های کاغذی و جایگزینی آن با چک الکترونیک را به سرانجام برساند. این اقدام گامی اساسی در راستای کاهش هزینه‌ها، افزایش شفافیت و حذف جرایمی نظیر جعل و کلاهبرداری محسوب می‌شود.

راه‌اندازی سامانه متمرکز «چکاد» (چک امن دیجیتال) و اتصال تمام بانک‌ها به این سامانه، بستر فنی لازم برای تبادل امن و آنلاین چک‌ها را فراهم کرده است و بررسی روند صدور چک الکترونیک و دسته چک الکترونیک حاکی از آن است که توسعه استفاده از این ابزار و جایگزینی آن با چک‌های کاغذی با سرعت مطلوبی در حال انجام است.

آمار‌ها حاکی از آن است که در چهار ماهه ابتدایی امسال ۲ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۵۸۶ فقره چک الکترونیک از سوی شبکه بانکی در اختیار مشتریان قرار گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۶۳۱ هزار و ۴۹۷ فقره) افزایش ۲۶۲ درصدی را نشان می‌دهد.