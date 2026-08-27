دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در آیین افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، تقابل کنونی با استکبار را نبردی تمدنی خواند و تصریح کرد: کشور‌های اسلامی دریافته‌اند که ثبات منطقه تنها با اراده ملت‌های آن تأمین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری با اشاره به تحولات یک سال اخیر، اظهار کرد: مهم‌ترین رویدادی که با آن مواجه بودیم، جنگی است که آمریکای جهانخوار علیه ملت ایران آغاز کرد؛ اما پرسش کلیدی این است که چرا جنگ رمضان با شهادت رهبر امت اسلامی کلید خورد؟ این جنگ به‌مدت شش ماه بر ایران تحمیل شده، زیرا استکبار جهانی از قوی شدن ایران هراس دارد و تحمل قدرت رقیب را ندارد. ایران قوی، الگویی برای کشورهای اسلامی و مستضعفان است که اتکا به خدای متعال را جایگزین قدرت‌های پوشالی می‌کند و این، تهدیدی برای یکجانبه‌گرایی آمریکاست.



دبیرکل مجمع تقریب با برشمردن دلایل دشمنی آمریکا با ایران تصریح کرد: آنها نمی‌خواهند ایران انرژی هسته‌ای، توان موشکی، زیرساخت‌های پیشرفته، نفت، دانشمندان، سربازان شجاع، دولت و نظام قوی و حتی رهبری مقتدر داشته باشد؛ چرا که هر یک از این عوامل، انسجام ملی و مقاومت امت اسلامی را تقویت می‌کند.همه این ادله، ریشه در اخلاق سودگرایانه و سیاست سرمایه‌داری دارد؛ اما همین اخلاق و سیاست، امروز غرب را به ورطه فروپاشی کشانده است.



مدرسه میناب؛ سوال بی‌پاسخ لیبرالیسم

شهریاری با اشاره به فاجعه مدرسه شجره‌طیبه میناب و شهادت دانش‌آموزان و معلمان این مدرسه، خطاب به آمریکا پرسید: گرگ‌صفتی در برابر نونهالان مدرسه میناب چه سودی برای شما داشت؟ چرا رسانه‌های غربی در برابر این سؤال لال شدند؟

وی افزود: اینجاست که سودگرایی پنهان در نقاب لیبرالیسم فردگرایانه نیز پاسخی ندارد و چهره کریه استکبار جهانی را آشکار می‌سازد.

دبیرکل مجمع تقریب با تأکید بر ناکامی سیاست‌های آمریکا طی چهار دهه اخیر، اظهار کرد: آمریکا باوجود فشار حداکثری نتوانست به اهداف خود برسد؛ چراکه ما در سایه رهبری امام شهید، به قدرت اول منطقه تبدیل شدیم؛ دانشمندان ما در لبه فناوری گام نهادند؛ جوانان ما به موشک‌ها و پهپادهای راهبردی دست یافتند؛ سپاهیان و ارتشیان ما در مقابل بزرگترین ارتش دنیا ایستادگی کردند و پایگاه‌های آمریکا را در منطقه فلج ساختند و درس مقاومت به جهانیان دادند.

شهریاری با بیان اینکه «این جنگ تنها هویت ملی یا پایداری منطقه‌ای نیست، بلکه جنگی تمدنی است»، خاطرنشان کرد: شهادت یک بزرگمرد تمدن‌ساز، همچون شهادت حسین بن علی(ع)، تاریخ را به لرزه درخواهد آورد و پرچم خون‌خواهی آن تا قیامت برافراشته خواهد ماند.



بیداری منطقه‌ای و ضرورت وحدت اسلامی